{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

Путин и Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент встреча прорабатывается
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему
Беженцы Идлиба: демагогия Запада и игры Эрдогана

"Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе", - сказал он.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились "активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Мишустин обсудил с финским премьером сотрудничество в атомной энергетике и туризме
Стороны также обсудили график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС