Мишустин обсудил с финским премьером сотрудничество в атомной энергетике и туризме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил в пятницу в телефонном разговоре с премьер-министром Финляндии Санной Марин актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

"Главы правительств обратили особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризма", - сообщила пресс-служба правительства России.

Затрагивался также график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.