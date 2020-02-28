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Мишустин обсудил с финским премьером сотрудничество в атомной энергетике и туризме

Стороны также обсудили график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил в пятницу в телефонном разговоре с премьер-министром Финляндии Санной Марин актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

"Главы правительств обратили особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризма", - сообщила пресс-служба правительства России.

Затрагивался также график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичФинляндияРоссияМарин, Санна
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