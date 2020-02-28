Кириенко признался, что ожидал всего 3-5 тыс. заявок на конкурсе "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что ожидал всего от 3 тыс. до 5 тыс. желающих принять участие в недавно запущенном конкурсе "Лидеры России. Политика", при этом за два дня уже поступило 15 тыс. заявок.

"Я пытался прикидки делать, я думал, что если нас всего будет от трех до пяти тысяч человек на конкурсе, то это будет очень хороший результат. Вот у нас пока за два дня 15 тыс., запрос очень большой", - сказал Кириенко в пятницу на подведении итогов конкурсов научных проектов в сфере общественно-политических наук за 2019 год.

Он добавил, что всего в проектах автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" приняли участие более 3,5 млн человек.

Ранее Кириенко объяснял, что заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" могут подать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, хотят работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, которые хотят стать членами Совета Федерации". Первый замглавы администрации президента напомнил, что победители конкурса получают лишь возможность пройти обучение.

"В данном случае люди не получают никаких гарантий, потому что стать депутатом можно, только когда за тебя граждане проголосуют, по конкурсу местных депутатов, поэтому все, о чем мы говорим в конкурсе, - что победители получают возможность пройти обучение, не так много на самом деле. Никаких гарантий, что победитель, пройдя обучение, будет избран депутатом. Программа ничего подобного не гарантирует по определению", - подчеркнул Кириенко.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" начался 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 года до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ.