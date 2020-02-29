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Сирийско-турецкий конфликт

Небензя: вопреки надеждам западных стран, астанинский формат остается востребован

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что деэскалации можно достичь только через диалог России и Турции

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Астанинский формат остается востребован, несмотря на попытки западных стран использовать ситуацию в Идлибе, чтобы поссорить Москву с Анкарой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами после экстренной встречи Совета Безопасности.

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"Деэскалации можно достичь только через диалог России и Турции, а не через лукавые призывы к этому наших партнеров", - сказал он.

"Сегодня было видно, что некоторые используют ситуацию, чтобы поссорить нас с Анкарой. У них сегодня лейтмотивом звучала фраза - "Астана мертва". Хочу их разочаровать: не спешите ее хоронить", - подчеркнул постпред.

В ходе встречи постпред США при ООН Келли Крафт выразила мнение, что атака, в результате которой погибли турецкие военные, должна стать "последним гвоздем в гробу астанинского формата".

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичСирийско-турецкий конфликт
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