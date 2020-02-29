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Сирийско-турецкий конфликт
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В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии

В дипведомстве сообщили, что стороны подтвердили нацеленность на снижение напряженности при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН
Здание Министерства иностранных дел РФ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Как указывается в сообщении МИД РФ, в состав российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны, турецкую делегацию возглавил замглавы МИД Седат Онал.

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"Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения меморандума от 4 мая 2017 года и меморандума от 17 сентября 2018 года, - информировали в российском дипведомстве. - С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся".

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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