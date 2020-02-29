{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Слуцкий прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что тем самым руководство страны предает память своих предков, боровшихся с фашизмом, и действует в интересах националистов
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего главы государства Петра Порошенко, а также действует в интересах русофобов и националистов. Такое мнение журналистам в субботу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украине не будет праздновать 9 мая 75-ю годовщину Победу в Великой Отечественной войне.

На эту тему

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказала он.

Слуцкий заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Теги
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Кабулов заявил, что соглашение между США и талибами имеет прямое значение для интересов РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС