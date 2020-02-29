Путин рассказал Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб и рассказал о мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, прежде всего с учетом резкого обострения напряженности в идлибской зоне. Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе.

Президент России проинформировал Макрона, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования будут обсуждаться "в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне", передает пресс-служба Кремля.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана может состояться 5 или 6 марта в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу подтвердил подготовку к переговорам глав государств в эти сроки, не назвав места их проведения.