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Путин возложил в Пскове цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты

Президент примет участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье

ПСКОВ. 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. Путин прибыл в Псков, где в воскресенье проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Памятник "Купол"

Автор памятника - псковский архитектор Анатолий Царик. За основу он взял главный символ десантников - парашют. Металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырехгранную горную вершину. Постамент по центру каждой грани охватывают трапециевидные плиты из красного гранита, которые складываются в Георгиевский крест. На поитах высечен список погибших воинов из 84-х фамилий. На западной плите расположена золотая звезда Героя России и имена 21 десантника, отмеченных этой наградой. На остальных плитах сгруппированы имена 63 военнослужащих, награжденных орденами Мужества, о чем свидетельствует символ награды, размещенный вверху каждой плиты.

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилизованная звезда Героя России. Центральной осью монумента является композиция из 84-х поминальных свечей, устремленных ввысь. В темное время суток каждая из свечей загорается тусклым оранжевым светом. На западной стороне памятника, у подножия пучка свечей, назодится щит с надписью: "6-й роте благодарная Россия". Кроме самого памятника мемориальный комплекс дополняет памятный камень, расположенный на северо-восточном краю площади.

Подвиг псковских десантников

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Путин прибыл в Псков, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию
Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты
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