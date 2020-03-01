В Москве состоялся учредительный съезд партии "Новые люди"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Учредительный съезд партии "Новые люди" с участием 120 делегатов состоялся в Москве. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба партии.

"В мероприятии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. На съезде принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Санкт-Петербурга до Камчатки. Делегаты сформировали главный руководящий орган партии - центральный совет из пяти человек", - говорится в сообщении.

Центральный совет партии возглавила председатель лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. "Сегодня мы учредили партию "Новые люди". Заложена основа для создания большой политической организации, которая даст возможность быть представленными миллионам людей, взглядам которых не подходит сейчас ни одна из действующих партий", - приводит пресс-служба слова Лукияновой.

По ее словам, в настоящий момент перед руководством стоят задачи, "связанные с юридически корректной регистрацией партии и ее региональных отделений". "Именно из-за необходимости спокойно пройти все непростые правовые процедуры мы сделали сегодняшний съезд скорее организационным, чем политическим", - добавила Лукиянова.

Как уточнили в пресс-службе, делегаты съезда единогласно приняли программу партии. "Наша цель - сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями", - приводится в сообщении цитата из программы партии.