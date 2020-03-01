Песков заявил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжаться

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Борьба с террористическими элементами на территории Сирии, которые наносят удары в том числе по российским военным объектам, будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликован на сайте "Вести.ру" в воскресенье.

Песков отметил, что террористы в Сирии наносят удары и по российским военным объектам. "Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, согласно сочинским договоренностям, Турция должна была обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. "К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", - добавил Песков.

Песков также напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных "по просьбе легитимного сирийского руководства". "Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - добавил он.