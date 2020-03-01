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Сирийско-турецкий конфликт

Песков заявил о приверженности президентов РФ и Турции сочинским договоренностям

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе планируемых переговоров лидерам двух стран предстоит сопоставить точки зрения относительно того, как выполняется это соглашение

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Готовящаяся встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве будет непростой, однако главы государств подтверждают приверженность сочинским договоренностям о мирном урегулировании в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликован на сайте "Вести.ру" в воскресенье.

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"Да, в середине недели, или 5, или 6 марта она (встреча) состоится в Москве. Мы надеемся, сейчас она готовится. Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал Песков.

Песков отметил, что в ходе планируемых переговоров лидерам двух стран предстоит "сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности".

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСирийско-турецкий конфликт
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