20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

По словам президента, сложилась уникальная ситуация, когда РФ в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. "Более того, наши расходы из года в год сокращаются, - добавил он. - А расходы других стран растут".

Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства. "Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, - пояснил президент. - Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда".

Как уточнил глава государства, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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