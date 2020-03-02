Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

"Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем, - отметил Путин. - Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности".

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства подчеркнул, что американцы создавали свою систему противоракетной обороны, чтобы "нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс". По его словам, в Вашингтоне полагали, "что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия".

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В ответ на слова журналиста Андрея Ванденко, что "если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить", президент напомнил, что в реальной жизни работают другие законы.

"Для театра это, наверное, правильно, но для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики, несколько другое правило действует, - сказал Путин. - Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять".

Как пояснил российский лидер, "это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил". Благодаря этому балансу после Второй мировой войны мир удержался от новых крупных вооруженных конфликтов, подчеркнул президент.

Российское гиперзвуковое оружие

Ранее Путин говорил, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. По его словам, РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

В конце прошлого года в России на дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками - оружием, не имеющим аналогов в мире. Также продолжаются испытания других новейших образцов российского вооружения, в том числе гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" и перспективного российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат".

В последние месяцы в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных ведется девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания четырех прототипов.

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