20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы США

Как заявил президент России, глава Белого дома с сожалением сказал ему, что на следующий год принят "сумасшедший" военный бюджет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился подробностями разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о расходах на вооружения.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер подчеркнул, что США далеко впереди по расходам на оборону.

"Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]", - отметил Путин.

По его словам, президент США "с сожалением сказал об этом". "Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", - пояснил глава российского государства.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдИнтервью Владимира Путина ТАСС
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