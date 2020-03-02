Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы США

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился подробностями разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о расходах на вооружения.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер подчеркнул, что США далеко впереди по расходам на оборону.

"Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]", - отметил Путин.

По его словам, президент США "с сожалением сказал об этом". "Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", - пояснил глава российского государства.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.