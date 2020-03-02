Нарышкин: любое обострение на Востоке может привести к глобальному кризису

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Любое обострение ситуации в восточных странах способно привести к глобальному кризису, поэтому подготовка специалистов-востоковедов имеет для России важное значение, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в понедельник на заседании круглого стола "Состояние и перспективы развития российского востоковедения", приуроченного к 120-летию Общества востоковедов России.

"Современная обстановка в мире достаточно сложная и слабо прогнозируемая. И, как прежде, ключи к решению многих международных проблем находятся именно на Востоке. Любое обострение конфликтов в этом регионе способно существенно изменить глобальный баланс сил и спровоцировать серьезный кризис", - сказал он.

По его словам, в этих условиях как никогда важна роль отечественной дипломатии и внешней разведки, которые "способны" по-восточному тонко погружаться в специфику внешней политики" в регионе. В связи с этим, отметил Нарышкин, подготовка кадров российских востоковедов становится важнейшей задачей.

"Зачастую приходится слышать о том, что молодые люди сегодня не стремятся в профессиональное востоковедение. Средний возраст сотрудников соответствующих музеев, академических институтов, высших учебных заведений, как правило, давно уже не снижается. Полагаю, что необходимо подойти к этому вопросу серьезно, оценить потребности и имеющиеся возможности", - подчеркнул председатель РИО.

Он отметил, что с каждым годом растет количество контактов со странами Востока и призвал специалистов обратить внимание на развитие профильных музеев. "Из года в год количество контактов со странами Востока лишь растет, увеличиваются и туристические потоки, что само по себе диктует потребность в развитии наших востоковедческих музеев. Им предстоит стать полноценными культурными пространствами, востребованными центрами общественной и деловой жизни", - добавил Нарышкин.