Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Финляндией в вопросах безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в укреплении добрососедских отношений с Финляндией, а также во взаимодействии с ней в сфере европейской безопасности. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном.

"В России заинтересованы в укреплении добрососедских отношений с Финляндией, развитии многопланового сотрудничества, взаимодействия на международной арене, в том числе по вопросам европейской региональной безопасности", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Ванханена знают в России как выдающегося политического деятеля, "который внес огромный вклад в развитие добрососедских отношений" двух стран.

Спикер Совфеда напомнила, что 31 декабря этого года будет отмечаться 100-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Финляндией, и предложила парламентариям двух стран принять активное участие "в подготовке празднования этой знаменательной даты". "Предлагаю вам обменяться поздравительными телеграммами, а также поручить нашим группам дружбы предложить содержательное наполнение программы празднования этой даты по линии парламента", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что основной вектор развития российско-финских отношений "традиционно задается интенсивным политическим диалогом на высшем уровне". Так, по ее словам, с 2015 года президенты РФ и Финляндии встречаются, как правило, два раза в год и по необходимости обещаются по телефону. "Регулярные контакты поддерживаются и на уровне глав правительств. Буквально в пятницу был телефонный разговор между премьер-министрами России и Финляндии. Мы удовлетворены и уровнем развития парламентского взаимодействия. Уверена, что ваш визит придаст новый импульс не только парламентскому измерению отношений, но и всему комплексу российско-финских отношений", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

В свою очередь Ванханен констатировал, что ситуация в мире меняется постоянно, что влияет в том числе и на двусторонние отношения. "В последние дни обострился кризис в Сирии, распространяется по всему миру коронавирус. И также экономика на глобальном уровне является нестабильной. И также эта ситуация повлияла на отношения между Финляндией и Россией, на отношения между Евросоюзом и Россией", - сказал председатель финского парламента. "Несмотря на это, важно продолжать диалог и слушать друг друга. В сфере политического общения мы можем обсуждать вопросы, по которым наши позиции расходятся", - добавил он.