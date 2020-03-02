20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Сирийско-турецкий конфликт
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Песков: РФ придает большое значение взаимодействию с Турцией в борьбе с террором в Сирии

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия намерена продолжить борьбу с терроризмом в Сирии и придает большое значение взаимодействию с Турцией по этому направлению, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о позиции на предстоящих переговорах президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, - представитель Кремля подчеркнул, что Москва "сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии, поддерживает Сирию в ее намерении продолжить борьбу с террористами, террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок и, естественно, придает большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".

Теги
СирияТурцияПесков, Дмитрий СергеевичСирийско-турецкий конфликт
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