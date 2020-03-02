Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что МИД РФ уже выразил "крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ".

"Мы, конечно, надеемся, что представители средств массовой информации, тем более те, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне", - заявил Песков, комментируя инцидент с задержанием сотрудников Sputnik Турция 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле освободили главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. До этого прокуратура Анкары отпустила трех задержанных ранее журналистов агентства.