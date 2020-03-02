20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Сирийско-турецкий конфликт
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Песков: Эрдоган приедет в Москву 5 марта на встречу с Путиным

Ранее лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - встретятся в Москве 5 марта, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом", - сказал представитель Кремля.

Говоря о позиции на предстоящих переговорах президентов РФ и Турции, Песков подчеркнул, что Москва "сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии, поддерживает Сирию в ее намерении продолжить борьбу с террористами, террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок и, естественно, придает большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".

По его словам, позиция России на предстоящих переговорах "будет абсолютно последовательной, неизменной". "Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, и также межведомственной рабочей группой, межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", - отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "конкретная ситуация на земле [в Идлибе] - это предмет оценок и анализа наших военных и специалистов". "Мы исходим из вчерашнего заявления наших военных из группировки в Сирии о невозможности гарантировать безопасность полетов над Идлибом", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. "Главное, мы сейчас ориентируемся на переговоры между Путиным и Эрдоганом, о которых мы с вами только что говорили", - подытожил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичСирийско-турецкий конфликт
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