20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Песков: нет никаких решений о том, что Путин может возглавить список "Единой России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "пока об этом говорить преждевременно"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решений о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить список партии "Единая Россия" на выборах, не принималось, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений <...> нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно", - сказал представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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