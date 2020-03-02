20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Путин не давал поручений о возобновлении расследования убийства Листьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства может дать такое поручение, но до сих пор никаких решений не было
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли президент дать такое поручение главе Следственного комитета, представитель Кремля затруднился точно сказать, возможно ли это "чисто юридически". "В целом он вполне может дать [такое поручение], но до сих пор каких-то решений президента на этот счет не было", - добавил он.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве Листьева в производство.

Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ (ныне Первый канал). В 2009 году следствие было приостановлено.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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