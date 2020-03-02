Песков прокомментировал награждение сенатора, на счету которого почти нет законопроектов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Число лично внесенных в Госдуму законопроектов не может быть единственным критерием для оценки активности того или иного парламентария. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя награждение медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, на счету которого почти нет законопроектов.

"Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами, поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Геремеев указом президента РФ Владимира Путина от 27 февраля был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в числе других сенаторов с формулировкой "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".