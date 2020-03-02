Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с послом КНР меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили в понедельник предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили меры, предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-китайских отношений, включая взаимодействие двух стран на международной арене", - информировали в министерстве.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.