В Конституции предлагают запретить иностранное гражданство для прокуроров и омбудсмена

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Запрет на иностранное гражданство для уполномоченного по правам человека в РФ и прокуроров предлагается закрепить в Конституции РФ, соответствующие поправки внесены в профильный комитет Госдумы ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в основной закон. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека", - проинформировал он. Кроме того, по словам парламентария, статью 129 Конституции "предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство".