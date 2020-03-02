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Предложения по изменениям в Конституции

В Конституции предлагают запретить иностранное гражданство для прокуроров и омбудсмена

Эти поправки внесены в профильный комитет Думы ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в основной закон

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Запрет на иностранное гражданство для уполномоченного по правам человека в РФ и прокуроров предлагается закрепить в Конституции РФ, соответствующие поправки внесены в профильный комитет Госдумы ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в основной закон. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека", - проинформировал он. Кроме того, по словам парламентария, статью 129 Конституции "предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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