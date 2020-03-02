Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал он перед заседанием Совета Госдумы. Спикер при этом не стал раскрывать их содержание.

Срок приема поправок к законопроекту об изменениях в Конституции больше продлеваться не будет, заявил Володин.