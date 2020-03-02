20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что срок приема поправок к законопроекту больше продлеваться не будет
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал он перед заседанием Совета Госдумы. Спикер при этом не стал раскрывать их содержание.

Срок приема поправок к законопроекту об изменениях в Конституции больше продлеваться не будет, заявил Володин.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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