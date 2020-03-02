20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Володин: одна из поправок президента предусматривает упоминание Бога в Конституции

Одна из поправок президента предусматривает упоминание Бога в конституции - Володин.

Путин в понедельник внес три поправки к законопроекту об изменениях в Конституции - Володин.

Поправки президента к Конституции включают положение о русском народе как государствообразующем - Володин.

В Конституции предлагается закрепить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство - Володин.

Поправки президента к Конституции запрещают действия, направленные на отчуждение территорий РФ - Володин.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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