Володин: одна из поправок президента предусматривает упоминание Бога в Конституции

Одна из поправок президента предусматривает упоминание Бога в конституции - Володин.
Путин в понедельник внес три поправки к законопроекту об изменениях в Конституции - Володин.
Поправки президента к Конституции включают положение о русском народе как государствообразующем - Володин.
В Конституции предлагается закрепить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство - Володин.
Поправки президента к Конституции запрещают действия, направленные на отчуждение территорий РФ - Володин.
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