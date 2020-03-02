Путин внес в Госдуму поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой.

Ранее президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок к Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.