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Предложения по изменениям в Конституции
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Путин внес в Госдуму поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Ранее президент отметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности является правильной
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой.

Ранее президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок к Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияТолстой, Петр ОлеговичПредложения по изменениям в Конституции
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