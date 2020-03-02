20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД РФ Богданову и Грушко

Александру Грушко 25 апреля исполнится 65 - это предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста на один год для двух заместителей министра иностранных дел РФ: Александра Грушко и Михаила Богданова, который также является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

Михаилу Богданову 2 марта исполнилось 68. Александру Грушко 25 апреля исполнится 65 - это предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичГрушко, Александр Викторович
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