Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД РФ Богданову и Грушко

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста на один год для двух заместителей министра иностранных дел РФ: Александра Грушко и Михаила Богданова, который также является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

Михаилу Богданову 2 марта исполнилось 68. Александру Грушко 25 апреля исполнится 65 - это предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.