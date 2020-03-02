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В Совфеде предложили создать публично-правовую компанию для программы диверсификации ОПК

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что разработчики обсудят программу с представителями оборонно-промышленного комплекса

КЕРЧЬ, 2 марта. /ТАСС/. Комитет по безопасности и обороне Совета Федерации предложил правительству создать публично-правовую компанию, которая займется реализацией программы диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявила в понедельник член комитета, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на совещании по правовым и технологическим аспектам диверсификации ОПК, которое проходит на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

"По нашему мнению, необходимо создать публично-правовую компанию, которая будет заниматься реализацией этой программы диверсификации оборонно-промышленного комплекса", - сказала Ковитиди.

Комитет также предлагает разработать саму госпрограмму, отметила она. "Такой программы сегодня не существует. Причем эта программа должна быть синхронизирована по своим целям, задачам и ресурсному обеспечению с проектом государственной программы по вооружению на период 2024-2030 года. Чтобы у нас было ресурсное подтверждением под все задачи, о которых мы сейчас говорим", - сказала Ковитиди.

Сенатор отметила, что разработчики обсудят программу с представителями отрасли ОПК. "Чтобы понимать, какая будет программа, нам необходимо понимать, какое будет проектное задание, что будет в этой программе, нам надо будет ее чем-то "начинить". А "начинить" нужно будет тем, что вы сами должны будете давать. Я уверена, программа будет жизнеспособна, если в ней будет то, что интересно отрасли", - добавила Ковитиди.

Сенатор также рассказала на совещании о предложениях по снижению долговой и налоговой нагрузки на предприятия оборонки. "Комитет по безопасности и обороне полагает, что на предприятия ОПК необходимо распространить льготы по оплате налога на добавленную стоимость с готовой продукции. Особое направление - это медицина, судостроительная отрасль и авиационная", - сказала Ковитиди.

По словам сенатора, комитет также предлагает подготовить изменения в законодательство в части установления раздельного учета затрат, включая накладные расходы, которые относятся к продукции военного и гражданского назначения. "Предусмотреть дополнительное финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию высокотехнологичной продукции гражданского, а также двойного назначения", - добавила Ковитиди.

Теги
РоссияКовитиди, Ольга Федоровна
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