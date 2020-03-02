В Конституции закрепят запрет депутатам и сенаторам иметь зарубежные счета

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ предложил закрепить в Конституции запрет для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации иметь счета в зарубежных банках, а также иностранное гражданство. Об этом говорится в тексте поправок, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Согласно поправкам, депутатом либо сенатором может стать гражданин РФ, "постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". Депутатам и сенаторам "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".

Сейчас аналогичные ограничения уже установлены в федеральном законе среди оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов и сенаторов.