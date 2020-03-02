В Конституции предлагают прописать принятие мер по укреплению международной безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская Федерация принимает меры по укреплению международного мира и обеспечивает недопущение вмешательства в свои внутренние дела. Об этом говорится в поправках президента Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции, внесенных в понедельник в Госдуму.

"Дополнить статьей 79.1 следующего содержания: Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства", - говорится в тексте.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18:00 мск.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции РФ. Для вступления в силу они должны получить поддержку более 50% участников общероссийского голосования. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.