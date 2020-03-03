Мишустин проведет на работе свой первый день рождения на посту главы правительства России

Мишустин, назначенный главой кабинета министров 15 января 2020 года, уже успел ввести ряд новшеств в график работы правительства. Так, он перенес традиционные совещания со своими заместителями по понедельникам на 9 часов утра, в то время как его предшественник Дмитрий Медведев проводил такие встречи обычно несколько позже. Источник в аппарате правительства ранее сообщал ТАСС, что и в другие дни свои рабочие мероприятия Мишустин начинает обычно примерно в это же утреннее время.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, у премьера, которому 3 марта исполнилось 54 года, во вторник "полноценный рабочий день, он планирует провести ряд встреч и совещаний".

Кроме того, теперь в этих совещаниях принимают участие не только вице-премьеры. Время от времени на них приглашают профильных министров, например, главу Минфина Антона Силуанова, и представителей руководства аппарата кабмина.

Заседания правительства, которые традиционно проходят по четвергам, теперь тоже начинаются раньше обычного - в 11 часов утра. Премьер-министр открывает эти заседания обсуждением актуальных тем, дает соответствующие поручения своим подчиненным, а после этого переходит к повестке дня. Так, глава кабмина на этих встречах поднимал темы поддержки ипотечного кредитования и жилищного строительства, оптимизации законодательства о госзакупках, экономического развития отстающих регионов и др.

Приоритеты работы

Мишустин не раз называл среди безусловных приоритетов своей работы реализацию майских указов президента РФ, национальных проектов и поручений главы государства по итогам его послания Федеральному собранию. В числе других приоритетов - развитие цифровизации, снятие барьеров для бизнеса и другие.

Особое внимание новый глава кабмина уделяет бюджетной дисциплине и проблемам регионов. Так, еще в статусе кандидата на пост премьера, выступая в Госдуме, Мишустин заявил о необходимости четко расставлять приоритеты бюджетных расходов. Уже на первых своих совещаниях он назвал недопустимой ситуацию недорасходования утвержденных федеральным бюджетом средств и потребовал разобраться с причинами, которые к этому приводят, "с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности".

Премьер призывал и к строгому расходованию средств резервного фонда кабмина. От министров он потребовал не давать необоснованных обещаний по выделению денег из этого фонда на текущие, но не экстренные нужды.

Мишустин сообщал о своих планах регулярно ездить в регионы РФ и уже успел посетить два из них - Новгородскую и Курганскую области. Своим заместителям он также поручал как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные, "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

Оценки коллег и знакомых

Ключевое слово, которым характеризуют все, кто знает Мишустина лично, - требовательность. Он не прощает невыполненных поручений и сам, обладая исключительной работоспособностью, требует того же от подчиненных. Так говорят те, кому эти поручения приходилось выполнять.

Коллеги отзываются позитивно о Мишустине и публично, и кулуарно. "Умный, очень контактный, не уходит от ответа при обсуждении любых вопросов, юморной, человек-позитив", - охарактеризовал его порталу "Будущее России. Национальные проекты" высокопоставленный источник, ранее работавший с нынешним премьером.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя в январе назначение Мишустина, назвал его человеком, который умеет достигать результата и имеет колоссальный опыт. По его словам, новый премьер - "человек высочайшей управленческой квалификации". Греф признался, что с уважением относится и к его человеческим качествам, назвав Мишустина талантливым и разносторонним. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь назвал Мишустина лидером, который "чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства".

Одним из несомненных достоинств Мишустина его знакомые и коллеги называют его дружбу с современными технологиями. По их словам, он всегда был на передовой современных ИТ-технологий, еще со времен работы в Международном компьютерном клубе. Он же сделал Федеральную налоговую службу самым цифровым ведомством. Более того, сейчас ФНС делится своим опытом по цифровизации с коллегами в развитых странах, а сам Мишустин является признанным экспертом в этой сфере на международном уровне.

Высоко ценят нового премьера и в экспертном сообществе. Так, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова в беседе с ТАСС рассказала, что "Мишустин реально умеет подбирать и растить кадры". По ее словам, у него "всегда был коллектив с отличным образованием, международным опытом, корпоративно подкованный во всех технических новинках, в современных подходах".