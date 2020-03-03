Главы МИД России и Финляндии обсудят в Хельсинки Сирию, коронавирус и развитие диалога

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет ряд встреч в столице Финляндии, куда прибыл с рабочим визитом накануне вечером.

Несмотря на краткосрочность поездки, график главы МИД РФ по обыкновению будет достаточно плотным. Глава российского дипведомства проведет подробные переговоры со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, который сохранил свой пост в новом правительстве Финляндии. Кроме того, Лавров проведет отдельную встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщили в МИД РФ преддверии визита, ожидается, что на предстоящей встрече министры "в традиционном заинтересованном и открытом ключе" обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также обменяются мнениями по международной проблематике.

Первостепенные проблемы

Серьезная эскалация конфликта в сирийском Идлибе тревожит сегодня без преувеличения весь мир. Как рассказал накануне визита российского министра глава МИД Финляндии в интервью ТАСС, на встрече с Лавровым он в первую очередь ждет "обсуждения международных тем, в частности, ситуации в Ливии и Сирии". "Это две достаточно актуальные темы сейчас, и было бы интересно послушать мнение России по этим проблемам", - пояснил Хаависто.

Кроме того, по словам финского министра, на переговорах с Лавровым может быть затронута и проблема распространения нового коронавируса и, как следствие, борьба с ним. Как стало известно ранее, у ученика одной из школ Хельсинки было подтверждено заражение. "Думаю, что мы сравним, какие действия предпринимаются в Финляндии и в России и какие меры планируются для предотвращения распространения вируса", - указал глава МИД Финляндии.

Насыщенный диалог

Как отметили в российском дипведомстве, отличительной чертой российско-финляндских отношений, которым в этом году исполняется 100 лет, является регулярный насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровне.

Лидеры двух стран регулярно проводят телефонные переговоры, а их встречи, как правило, проходят дважды в год. Последний раз президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Финляндию в августе прошлого года. Регулярные контакты осуществляются и по линии глав правительств. В эти дни в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с рабочим визитом находится председатель парламента Финляндии Матти Ванханен.

Плотное взаимодействие поддерживается и по линии внешнеполитических ведомств. В прошлый раз Лавров посещал Хельсинки 17 мая 2019 года для участия в 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы. А в июле прошлого года в словацком Штрбске Плесо, спустя всего месяц после назначения Хаависто на пост главы МИД Финляндии, на полях неформальной встречи министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ состоялась его первая встреча с Лавровым.

Сотрудничество с возможностями

Несмотря на то, что по итогам прошлого года в сотрудничестве двух стран был отмечен некоторый спад, Россия в занимает третье место среди торговых партнеров Финляндии.

Сегодня на российском рынке работает около 900 финских компаний. Развивается сотрудничество в энергетической, транспортной сфере, а также области охраны окружающей среды. Россия разработала проект строительства в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" с участием госкорпорации "Росатом". Кроме того, в Хельсинки выражена заинтересованность в реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Хельсинки.

Однако, по мнению Хаависто, Москва и Хельсинки могут расширить сотрудничество в области окружающей среды и климата, в том числе в борьбе с черным углеродом и загрязнением воздуха.

Камень преткновения

Украина, по признанию главы МИД Финляндии, является единственным вопросом, омрачающим картину отношений Москвы и Хельсинки. Как известно, в Финляндии последовательно придерживаются занятой Европейским союзом позиции по украинскому урегулированию. Вместе с тем, примечательно, что несмотря на дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО на фоне событий вокруг Украины, страна все же сохранила свой нейтралитет.

Хаависто считает важным, чтобы в отношениях ЕС и России "сохранялся диалог", что необходимо для "решения крупных международных вопросов". "Надеюсь, что по украинской ситуации будет найден вариант в соответствии тем, как предписывают Минские соглашения, чтобы отношения ЕС и России удалось заметно улучшить", - сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, глава МИД Финляндии неоднократно призывал Евросоюз прилагать больше усилий для улучшения отношений с Москвой.

Нейтральный статус

Финляндия остается одной из немногих стран, нейтрально настроенных по отношению как к России, так и к США. Возможно, именно по этой причине столица Финляндии не раз становилась площадкой для проведения российско-американских встреч. Так, в июле 2018 года именно здесь состоялась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Более того, Финляндия не принадлежит к военным союзам, однако у страны сохраняется опция вступления в НАТО в зависимости от изменений международной обстановки в сфере безопасности. При этом, по последним данным социологических опросов, за вступление Финляндии в североатлантический альянс высказывается лишь около 20% населения страны, против - около половины. Такие показатели остаются стабильными уже более десяти лет.

Однако, в свете визита Лаврова в Хельсинки, безусловно, обращает на себя внимание рабочая поездка Хаависто в Вашингтон, состоявшаяся в конце прошлого месяца. Ведь, как сообщили в Госдепартаменте США по итогам переговоров главы МИД Финляндии с госсекретарем Майклом Помпео, на этой встрече стороны затронули вопросы трансатлантической безопасности, а также отметили "важность противодействия злонамеренной деятельности России и Китая".