Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

"Они [представители несистемной оппозиции] очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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"Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!" - добавил российский лидер.

По его словам, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью. "И это очень хорошо, что такие люди есть", - сказал президент.

При этом, отметил Путин, те, кто "доводят до революции" в той или иной стране, "как правило, во власти тоже не задерживаются". "Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности, - пояснил глава государства. - Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились, и страну за собой утащили".

Ранее Путин в интервью ТАСС отмечал важность критики в адрес властей, но советовал оппозиции предъявлять потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

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