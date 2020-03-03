20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

По словам президента, "есть правила, которых должны придерживаться все" - и сторонники, и противники власти

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По его словам, "есть правила, которых должны придерживаться все" - и сторонники, и противники власти. "Есть закон, и его нужно соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране, - сказал он, комментируя ситуацию вокруг несанкционированных митингов. - Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? <...> Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать".

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Он подчеркнул, что закон позволяет выражать свою точку зрения с помощью публичных акций, нужно только получить разрешение.

В ответ на возражение бравшего интервью журналиста Андрея Ванденко, что власти могут отказать в утверждении заявки на митинг, Путин отметил, что в таком случае получения разрешения нужно добиваться. "Там же (в других странах - прим. ТАСС) то же самое, там тоже ходят и получают эти разрешения", - сказал президент. Кроме того, говоря о возможных тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях, Путин отметил, что в ряде стран они небольшие, но, например, в Швеции могут достигать пяти или десяти лет. "У нас такого нет", - сказал Путин.

Летом 2019 года в Москве прошли несколько массовых акций протеста, участники которых были недовольны развитием кампании по выборам депутатов Московской городской думы. Некоторые акции не были санкционированы, их участники были задержаны и привлечены к ответственности.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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