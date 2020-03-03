20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: законы об иноагентах защищают РФ от вмешательства в ее политическую жизнь извне

Президент подчеркнул, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых странах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Законодательство об иностранных агентах никого не ущемляет, а защищает Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цель этого закона [об иностранных агентах] в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент подчеркнул, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых странах. "Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать, - добавил Путин. - Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике".

Глава государства обратил внимание на то, что таким организациям часто не хочется заявлять, что они занимаются в России внутриполитическими вопросами за иностранные деньги. Но, по его словам, "это не по-честному, лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность".

Путин напомнил, что законодательство об иностранных агентах разработали в США еще в конце 1930-х годов и с тех пор его активно применяют. При этом оно предполагает в том числе наказания, связанные с лишением свободы. В России же за такие нарушения предусмотрена лишь административная ответственность.

Президент категорически отверг сравнение используемого в США статуса иноагента с клеймом или желтыми звездами, которые в нацистской Германии пришивали на одежду евреям. "Нет, это большая разница, - подчеркнул глава государства. - Соединенные Штаты Америки - это не фашистская Германия, не надо им "лепить" то, к чему они не имеют отношения". Он назвал такое сравнение плохой параллелью, несправедливой и не имеющей отношения к действительности.

Не подменять понятия

Путин особо отметил, что законодательство об иностранных агентах касается только некоммерческих организаций с иностранным финансированием, занимающихся внутриполитической деятельностью в России, и не должно затрагивать НКО, которые работают в гуманитарной сфере.

"Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий, - указал глава государства. - И чтобы любая другая деятельность - гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, - чтобы ее не подтасовывали под внутриполитические дела".

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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