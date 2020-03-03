ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.

"Официальный [логотип и слоган] мы представим. В данной ситуации мы можем сказать, что концептуальное решение уже имеется, но мы его представим в ближайшее время уже в качестве публичной презентации", - сказала Гришина ТАСС во вторник. При этом в ЦИК не стали раскрывать детали дизайна логотипа и слогана.

Ранее издание РБК опубликовало версию логотипа и слогана, которая якобы предварительно одобрена Центризбиркомом. Логотип, разработанный агентством "ИМА-консалтинг", представляет собой раскрытую конституцию, слоган - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!", отмечает издание.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в Основном Законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.