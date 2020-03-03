20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что концептуальное решение уже есть

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Официальный [логотип и слоган] мы представим. В данной ситуации мы можем сказать, что концептуальное решение уже имеется, но мы его представим в ближайшее время уже в качестве публичной презентации", - сказала Гришина ТАСС во вторник. При этом в ЦИК не стали раскрывать детали дизайна логотипа и слогана.

Ранее издание РБК опубликовало версию логотипа и слогана, которая якобы предварительно одобрена Центризбиркомом. Логотип, разработанный агентством "ИМА-консалтинг", представляет собой раскрытую конституцию, слоган - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!", отмечает издание.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в Основном Законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Встреча Лаврова с президентом Финляндии проходит в Хельсинки
Глава МИД России поблагодарил Ниинистё и передал ему приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер ожидает новых встреч с главой Финляндии в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС