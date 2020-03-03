Косачев: Россия будет прилагать все усилия для сохранения хотя бы отдельных элементов СВПД

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия считает договоренность по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) оптимальной и будет в дальнейшем прилагать все усилия для сохранения хотя бы отдельных его элементов. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

"Россия считает эту договоренность оптимальной и будет и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить хотя бы отдельные элементы этого плана в действии. Мы рассчитываем, что и Иран будет проявлять в этом плане выдержку и политическую мудрость", - сказал Косачев. Он добавил, что Россия четко сформулировала и никогда не меняла своей оценки, заключающейся в том, что Иран скрупулезно выполнял все обязательства по совместному плану.

Сенатор отметил, что в последние годы Иран стал самой проверяемой страной по линии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и подчеркнул, что это взаимодействие шло без каких бы то ни было ограничений, никогда не давало поводов со стороны организации предъявить Ирану какие-либо претензии в этой части. "Тем не менее США пошли на слом этой многосторонней договоренности. К сожалению, наверное, не худшим, но и не лучшим образом проявили себя европейские участники этой договоренности", - указал Косачев.

Парламентарий также констатировал, что в России прекрасно понимают, что есть пункт 36 всеобъемлющего плана действий, который предусматривает законное право иранской стороны на ответ. "И если бы мы лишали Тегеран такого права вольно или невольно, то мы бы отказывали в нем всем остальным. Это неправильно", - сказал глава международного комитета СФ.

Он обратил внимание иранского посла, что возможности работы России с США как в этом, так и в других аспектах сейчас весьма ограничены, однако с европейскими партнерами РФ активно работает, напоминая им о том, что у Тегерана есть не только обязательства по этому плану, но и права. "И в части, касающейся развития мирного атома, и в части, касающейся использования тех торгово-экономических преимуществ (пока гипотетических), ради которых он и пошел на участие в ядерной сделке", - сказал Косачев.

Также сенатор отметил, что Россия и Иран плодотворно взаимодействуют в том числе в региональном контексте. "Кульминацией является наше взаимодействие в рамках астанинского формата, но и без этого российско-иранский диалог часто помогал и продолжает содействовать решению многих региональных проблем", - сказал Косачев.

О сделке

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств.