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В МИД РФ считают, что вопрос продления оружейного эмбарго против Ирана в СБ ООН не стоит

В ведомстве отметили, что для этого нет никаких оснований

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России в связи с высказываниями представителей США на эту тему.

"В Конгрессе прозвучало, что США попытаются убедить Россию и Китай не налагать вето на проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана. На самом деле вопрос об этом в Совете Безопасности не стоит. Для этого нет никаких оснований. Согласованные в 2015 году условия и сроки пересмотру не подлежат. Абсурдна ситуация, когда страна начинает рассуждать о продлении тех или иных требований резолюции, которую она сама нарушает, но при этом под угрозой санкций пытается помешать выполнять ее другим странам", - указали в министерстве.

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На Смоленской площади указали на высказывания госсекретаря США Майкла Помпео в комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США по поводу продления оружейного эмбарго в отношении исламской республики и размещенное на сайте Госдепа табло с обратным отсчетом до 18 октября 2020 года, когда истекает установленный резолюцией СБ ООН 2231 срок особого порядка поставок в Иран и из Ирана вооружений и военной техники по семи категориям соответствующего Регистра ООН. В МИД РФ назвали отрадным, что в США не окончательно отказались от понимания значимости решений СБ, которые являются обязательными для исполнения всеми странами. "Однако вызывает сожаление, что в Вашингтоне по-прежнему игнорируют волю Совета Безопасности, когда речь заходит о собственных обязательствах США и грубых нарушениях ими Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию (СВПД) вокруг иранской ядерной программы и резолюции СБ ООН 2231", - продолжили в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что термин "оружейное эмбарго" не использовался в резолюции СБ ООН 2231, в ней вводился разрешительный порядок поставок оружия на определенный срок. "Цель изолировать Иран, оказать на него давление, лишить законных прав на развитие ядерной энергии в мирных целях и на самооборону никогда не ставилась, - пояснили в дипведомстве. - Иначе Тегеран никогда не пошел бы на заключение ядерной сделки, которая была и остается равноправным соглашением".

"Вызывает категорическое неприятие стремление США навязать миру схему избирательного применения резолюций СБ ООН. Как понимаем, это один из элементов пресловутого порядка, основанного на правилах. Именно такой подход, а вовсе не истечение срока действия тех или иных положений резолюции СБ ООН 2231 является, как выражаются в Госдепартаменте, "порочной дипломатической практикой", - подчеркивается в комментарии.

Не вводить конгрессменов в заблуждение

На Смоленской площади сделали акцент на том, что выход Соединенных Штатов в мае 2018 года из СВПД никак не меняет содержание резолюции СБ ООН 2231 в поддержку плана. В Москве обратили внимание, что американцы в попытке раздуть военную угрозу, исходящую от Ирана, обращаются к уже не раз применявшимся приемам - жалобам на Россию и Китай, бездоказательным утверждениям, что их сотрудничество с Ираном непременно спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке и сыграет на руку террористам. "О своих многомиллиардных поставках оружия на Ближний Восток, которые и превратили его в пороховую бочку, США по обыкновению предпочитают рассуждать в том ключе, что это "только бизнес" и "стабилизирующие действия", - указывается в тексте.

"Советуем Госдепартаменту не предаваться иллюзиям и не вводить в заблуждение собственных законодателей. Политика максимального давления в отношении Ирана привела к тому, что США самоизолировались от остального мира, который уважает и выполняет резолюцию СБ ООН 2231. Действие американского законодательства ограничивается только территорией США. Вместо того чтобы мечтать о бесконечном продлении оружейного эмбарго против Ирана, Вашингтону стоило бы озаботиться незамедлительным устранением допущенных им нарушений СВПД, вернуться к неукоснительному выполнению резолюции СБ ООН 2231 и восстановить реноме ответственного участника в международных делах, к чему его обязывает статус постоянного члена Совета Безопасности ООН", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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СШАИранРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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