Совбез РФ начал подготовку проекта Концепции общественной безопасности до 2030 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет безопасности РФ начал работу по подготовке проекта Концепции общественной безопасности в Российской Федерации до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ отмечено, что проект нового документа будет определять государственную политику по обеспечению общественной безопасности до 2030 года на основе результатов практической деятельности и научных исследований в данной сфере", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Участники заседания отметили, что применение отдельных положений Концепции, утвержденной президентом Владимиром Путиным 14 ноября 2013 года и действующей до 2020 года, объективно требует актуализации и корректировки концептуальных подходов к обеспечению общественной безопасности.

Научным организациям МВД России, Минюста России и Генеральной прокуратуры РФ при участии Российской академии наук и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России рекомендовано в рамках проводимой работы по подготовке новой редакции документа учесть современные угрозы общественной безопасности, определить задачи и принципы организации деятельности по их выявлению, предупреждению и пресечению.