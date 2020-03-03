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КПРФ намерена в ближайшее два дня внесет законопроект о конституционном собрании

Лидер партии заметил, что в соответствии с действующей редакцией основного закона "должно быть такое собрание, которое позволит ремонтировать любую главу Конституции"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о конституционном собрании для "ремонта Конституции". Об этом журналистам во вторник сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы подготовили закон о конституционном собрании. В ближайшие два дня он будет внесен в Государственную думу", - сказал лидер КПРФ.

Он заметил, что в соответствии с действующей редакцией основного закона "должно быть такое собрание, которое позволит ремонтировать любую главу Конституции, прежде всего, первую и вторую, которые не гарантируют стране выживание, которые не могут остановить обнищание" населения.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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