Медведев назвал отрадным раскрытие СК большого числа преступлений прошлых лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России за последний год внес значимый вклад в борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, раскрыл большое число преступлений прошлых лет и расследовал многие другие резонансные дела. На это во вторник обратил внимание зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на коллегии СК, посвященной итогам 2019 года.

"Вы внесли значимый вклад в борьбу с преступностью, экономическими преступлениями, терроризмом, экстремизмом. Подтверждением тому является большое количество уголовных дел, которое направили следователи, - порядка 97 тыс.", - сказал Медведев. "Отрадно, на мой взгляд, что за последний год раскрыто большое количество преступлений прошлых лет - более 5 тыс. таких дел. На это всегда обращают внимание, это резонансные вещи, это то, что волнует граждан, общественность", - добавил замглавы СБ РФ.

Он также отметил большую роль СК в раскрытии экономических преступлений, подчеркнув, что это важно для устойчивого развития страны. "Безусловно, важнейшим направлением работы Следственного комитета является борьба с коррупцией", - сказал Медведев. По его словам, СК расследовал и целую группу других очень важных и резонансных дел, в том числе в медицинской сфере, а также преступлений против несовершеннолетних.

Как отметил Медведев, за последние годы стало очевидно, что закон о Следственном комитете, вступивший в силу в 2011 году, "показал свою эффективность, а следователи и все сотрудники СК показали себя высокими профессионалами". Он от имени Совбеза и президента РФ Владимира Путина поблагодарил сотрудников ведомства за проделанную работу.