Встреча Лаврова с президентом Финляндии проходит в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Встреча проходит в одной из резиденций финского президента.

"Мы живем в непростые времена, учитывая ситуацию в Сирии. Поэтому хорошо, что у нас есть возможность обсудить все вызовы, включая и новый вызов, которым является коронавирус", - сказал Ниинистё перед началом переговоров.

Он отметил, что Финляндия и Россия как соседи могут обмениваться данными по этому вопросу.

Лавров поблагодарил Ниинистё и передал ему приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер ожидает новых встреч с главой Финляндии в этом году.

"Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Сирия остается важным вопросом, мы не можем позволить терроризму одержать победу. Также мы хотели бы уделить внимание ситуации в регионе Балтийского моря и ваши инициативы по обеспечению безопасности, которые мы поддерживаем. Еще раз спасибо за эту возможность, господин президент", - сказал глава российского дипведомства.