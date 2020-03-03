20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Встреча Лаврова с президентом Финляндии проходит в Хельсинки

Глава МИД России поблагодарил Ниинистё и передал ему приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер ожидает новых встреч с главой Финляндии в этом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Встреча проходит в одной из резиденций финского президента.

"Мы живем в непростые времена, учитывая ситуацию в Сирии. Поэтому хорошо, что у нас есть возможность обсудить все вызовы, включая и новый вызов, которым является коронавирус", - сказал Ниинистё перед началом переговоров.

Он отметил, что Финляндия и Россия как соседи могут обмениваться данными по этому вопросу.

Лавров поблагодарил Ниинистё и передал ему приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер ожидает новых встреч с главой Финляндии в этом году.

"Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Сирия остается важным вопросом, мы не можем позволить терроризму одержать победу. Также мы хотели бы уделить внимание ситуации в регионе Балтийского моря и ваши инициативы по обеспечению безопасности, которые мы поддерживаем. Еще раз спасибо за эту возможность, господин президент", - сказал глава российского дипведомства.

Теги
Ниинистё, СаулиЛавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссия
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