20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Зюганов заявил, что на встрече с Путиным потребует рассмотреть поправки КПРФ к Конституции

Лидер КПРФ отметил, что в целом фракция предложила более 80 поправок, но 15 из них она считает приоритетными

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник сообщил, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен потребовать рассмотрения поправок, которые коммунисты предложили к законопроекту о внесении изменений в конституцию.

"На этой неделе будет встреча с президентом. Состоялась у меня встреча и с премьером [Михаилом Мишустиным], обсуждали проблемы. Мы еще раз настойчиво будем требовать рассмотреть наши 15 поправок и законы, которые мы внесли. Иначе [общероссийское] голосование [по изменениям в конституции] 22 апреля приобретает формальный характер, оно не изменяет ситуацию к лучшему, не стабилизирует обстановку", - сказал Зюганов журналистам.

Лидер КПРФ отметил, что в целом фракция предложила более 80 поправок, но 15 из них она считает приоритетными. Предлагается, в частности, закрепить выборность Совета Федерации и судей, дать Госдуме право решать вопрос о доверии как кабмину, так и его отдельным членам, ограничить размер платы за ЖКХ в зависимости от дохода семьи.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18:00 мск.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Песков: РФ отвергает обвинения в своей адрес со стороны независимой комиссии ООН по Сирии
Он отметил, что они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое выступление против сирийских войск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС