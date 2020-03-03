Зюганов заявил, что на встрече с Путиным потребует рассмотреть поправки КПРФ к Конституции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник сообщил, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен потребовать рассмотрения поправок, которые коммунисты предложили к законопроекту о внесении изменений в конституцию.

"На этой неделе будет встреча с президентом. Состоялась у меня встреча и с премьером [Михаилом Мишустиным], обсуждали проблемы. Мы еще раз настойчиво будем требовать рассмотреть наши 15 поправок и законы, которые мы внесли. Иначе [общероссийское] голосование [по изменениям в конституции] 22 апреля приобретает формальный характер, оно не изменяет ситуацию к лучшему, не стабилизирует обстановку", - сказал Зюганов журналистам.

Лидер КПРФ отметил, что в целом фракция предложила более 80 поправок, но 15 из них она считает приоритетными. Предлагается, в частности, закрепить выборность Совета Федерации и судей, дать Госдуме право решать вопрос о доверии как кабмину, так и его отдельным членам, ограничить размер платы за ЖКХ в зависимости от дохода семьи.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18:00 мск.