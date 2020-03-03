20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Предложения по изменениям в Конституции

Матвиенко заявила, что голосование по поправке к Конституции покажет зрелость общества

Спикер СФ сказала, что прийти в этот день на участок для голосования и честно высказать свое мнение по поправке к Конституции - гражданский долг каждого

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ продемонстрирует зрелость российского общества, заявила во вторник на встрече с тружениками социальной сферы села спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"22 апреля нас ждет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В этот день, который, я уверена, войдет в историю новой России, вся страна будет выбирать свое будущее. Нужно понимать, что это не какая-то формальность, а настоящее общенациональное волеизъявление, своего рода плебисцит, которое покажет зрелость нашего общества, его сплоченность и готовность отвечать за свою судьбу", - сказала Матвиенко.

По мнению спикера, прийти в этот день на участок для голосования и "честно высказать свое мнение" по поправке к Конституции - гражданский долг каждого. "Я не сомневаюсь, что на сельских территориях процент явки будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах. Я уверена, что вы, будучи такими неформальными лидерами сельского сообщества, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, не только сами примете участие в общероссийском голосовании, но и поведете за собой своих односельчан и земляков. Это станет действительно большим шагом к позитивным переменам, которых так ждут люди", - подчеркнула спикер.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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