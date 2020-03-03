Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Баталиной в связи с ее переходом в Минтруд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда.

Первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что решение о том, кому будет передан вакантный депутатский мандат, пока не принято.

28 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Баталиной на пост заместителя министра труда и соцзащиты РФ.

Баталина являлась депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Думе седьмого созыва (с 2016 года) она была членом этого комитета. Парламентарий также занимает должность заместителя секретаря генсовета "Единой России".