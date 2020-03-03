Песков: встреча Путина, Эрдогана и Роухани зависит от согласования их графиков

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Встреча президентов России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани - находится на повестке дня, но пока не удалось согласовать графики трех президентов, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Возможность такой встречи действительно проговаривалась во время беседы нашего президента с президентом Ирана Роухани, там просто не удалось полностью согласовать графики трех президентов - Путина, Эрдогана и Роухани", - сказал представитель Кремля.

Однако, по его словам, такая встреча "в целом на повестке дня". "Когда удастся и в случае если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - отметил Песков.

В конце февраля Песков также говорил, что по дипломатическим каналам ведется согласование графиков трех президентов, но окончательного варианта пока нет. Предыдущая трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре, согласно очередности, следующий такой саммит должен, как предполагается, пройти в Иране.

Встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции - Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана - на 6 марта не планируется, заявил Песков.

"Нет, в планах нет такой встречи", - сказал представитель Кремля. По его словам, "такая встреча не согласовывалась".

При этом Песков предложил дождаться запланированных на 5 марта переговоров Путина и Эрдогана в Кремле. "Пока на пятницу никаких планов нет [встречи четырех лидеров], более того, [у Путина] есть другие планы - региональная поездка", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее о возможности проведения четырехсторонней встречи сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на депутата от консервативного блока Ангелы Меркель.