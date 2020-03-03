Песков: РФ и Турция способны абсолютно минимизировать риск взаимной конфронтации в Идлибе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона исходит из того, что Москва и Анкара способны минимизировать риск взаимной конфронтации вооруженных сил в Идлибе.

"Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что российские и турецкие военные вступят в реальную конфронтацию в Идлибской зоне.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.