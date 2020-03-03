Песков: РФ отвергает обвинения в своей адрес со стороны независимой комиссии ООН по Сирии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия отвергает содержащиеся в докладе независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинения в адрес своих вооруженных сил. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - сказал Песков, комментируя утверждения о якобы неизбирательных действиях ВКС РФ.

Он отметил, что они были сделаны "буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое выступление против сирийских войск". "Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит "на земле", и, безусловно, там ничего не говорится о наступательных действиях террористических группировок, что, как минимум, делает любые суждения этой комиссии однобокими", - добавил представитель Кремля.