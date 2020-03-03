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75-летие Победы

Президента Финляндии пригласили на празднование Дня Победы в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своей встрече с Саули Ниинистё и подтвердил нацеленность отношений двух стран на продвижение добрососедства и доверительного диалога

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров со своим коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто.

"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. Ну и великий праздник - 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Как вы знаете президент Ниинистё имеет приглашение президента [РФ Владимира] Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров.

Министр выразил признательность своему коллеге за приглашение и за возможность продолжать диалог. Он заявил, что рассчитывает на проведение продуктивных переговоров.

Глава МИД РФ также рассказал Хаависто о своей встрече с Ниинистё. "Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинистё", - сказал Лавров.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияХаависто, Пекка75-летие Победы
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